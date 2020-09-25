Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmasının ardından 7 ilde operasyon başlatılmıştı.

Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda şehir dışında gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya getirilmeye başlandı.

Terörle mücadele ekipleri refakatında getirilen şüphelilerden bir kısmı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ