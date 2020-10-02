'Kobani' soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Kobani' soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

02.10.2020 01:11 | Son Güncelleme: 02.10.2020 01:15
'Kobani' soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

20 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kobani' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişi, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

20 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kobani' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişi, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sabah saatlerinde adliyeye getirilen Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Emine Ayna, Bülent Barmaksız, Dilek Yağlı, Can Memiş, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün, Cumhuriyet savcısına ifade verdi.Cumhuriyet savcısı, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin tamamının tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi.

Caner ÜNVER- Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner ÜNVER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Emrah Gülay Mert Fırat Ivana Sert
Spor Sörloth Ryan Babel Eddie Newton Ali Palabıyık Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Uefa Avrupa Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Kobani' soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 01:16:42. #1.14#
title