Kobani soruşturmasında, 108 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi

8 Ekim 2014'te ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin, aralarından HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 şüpheli hakkındaki yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

6- 8 Ekim 2014'te, sözde PKK terör örgütü yöneticileri ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesaplarından, örgüte yakın bazı basın yayın organlarından, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kobani'deki olayları protesto etmek için sokağa çıkma çağrıları yapıldı. Çağrıların ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde olaylar çıktı. 3 gün süren olayların ardından uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, çok sayıda ikamete, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Çok sayıda vatandaş ile güvenlik mensuplarının yaralandığı olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİDEN TUTUKLANDILARAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında, Kobani olayları nedeniyle soruşturma başlattı. Demirtaş ve Yüksekdağ, kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019 Eylül ayında tekrar tutuklandı. Daha sonra yapılan operasyonlarda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP eski milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Aka, Nazmi Gör, Beyza Üstün, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya, Ali Ürküt'ün de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Sırrı Süreyya Önder ile Altan Tan çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Devam eden soruşturmalar sonunda, 108 şüpheliden 27'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu firari 75 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.ŞÜPHELİLERİN TAMAMI İÇİN AYNI SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

108 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede; meydana gelen olaylar sonucunda 37 kişinin öldüğü, 326'sı güvenlik görevlisi 435 kişinin yaralandığı, çok sayıda yağma, mala zarar verme, öldürmeye teşebbüs, alıkoyma, hırsızlık, iş yeri ve konut dokunulmazlıklarının ihlali, Türk bayrağını yakma, Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarının işlendiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, olaylar nedeniyle 2 bin 676 kişinin mağdur olduğu belirtilerek, tüm şüphelilere devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kasten adam öldürme, öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, kasten yaralama, basit yaralama, ibadethanelere zarar verme, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, düşük yapmaya neden olma, bayrak yakma, 5816 sayılı yasaya muhalefet ve suç işlemeye tahrik etme suçlamaları yöneltildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde şüpheliler, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN