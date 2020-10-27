Kobani soruşturması - PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen şüphelilerden 3'ü yakalandı
27.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:06
Gözaltına alınan zanlılarda birisinin sağlık kontrolünden geçirilmesi ANKARA - Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılarda birisinin sağlık kontrolünden geçirilmesi ANKARA - Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı