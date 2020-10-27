Kobani soruşturması - PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen şüphelilerden 3'ü yakalandı
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Kobani soruşturması - PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen şüphelilerden 3'ü yakalandı

27.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:06

Gözaltına alınan zanlılarda birisinin sağlık kontrolünden geçirilmesi ANKARA - Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılarda birisinin sağlık kontrolünden geçirilmesi ANKARA - Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 8 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Kobani soruşturması - PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen şüphelilerden 3'ü yakalandı
Kobani soruşturması - PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen şüphelilerden 3'ü yakalandı
Kobani soruşturması - PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen şüphelilerden 3'ü yakalandı
Kobani soruşturması - PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen şüphelilerden 3'ü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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