Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da arasında bulunduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke
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Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da arasında bulunduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke

19.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:37
Kobani soruşturması kapsamında Pervin Buldan'ın da arasında bulunduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile grup başkanvekillerinin de aralarında bulunduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında, Kobani soruşturması kapsamında fezleke hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yer aldığı 108 sanık hakkındaki iddianamenin kabulünün ardından, Kobani olaylarının meydana geldiği 6-7-8 Ekim 2014'te HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan milletvekilleri hakkında fezleke hazırlamak üzere çalışma başlattı.

Bu kapsamda, HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Sezai Temelli, Mardin Milletvekili Pero Dundar, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü hakkında, Anayasa'nın 83. maddesi gereğince milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi.

Bu isimler, 37 kişinin yaşamını yitirdiği Kobani olayları sırasında Türkiye genelinde yaşanan terör eylemlerinden "azmettirici" sıfatıyla sorumlu tutuluyor.

Süreç nasıl işleyecek?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz'ın, "dokunulmazlıkların kaldırılması" istemiyle düzenlediği fezlekeler, Meclis'e sevk edilmek üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

TBMM'ye ulaşan fezlekeler, ilgili komisyonlarda ele alındıktan sonra oylama için Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde karar alınması halinde adı geçen HDP milletvekilleri için adli süreç başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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