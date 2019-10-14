Suruç'ta askeri hareketlilik! Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

14.10.2019 16:05

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun, YPG/PKK'ya yönelik Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı planlandığı gibi devam ediyor. Harekat kapsamında çok sayıda köy teröristlerden temizlendi, terör örgütüne ağır darbe vuruldu. TSK ve SMO mensuplarının bölgede ilerleyişi sürerken, Suriye sınırındaki birliklere de askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

SURUÇ'TA ASKERİ HAREKETLİLİK

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.

Suriye'nin Ayn El Arab kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Kirpi olarak adlandırılan 5 adet zırhlı araç, sınırdan askeri birliğe giriş yaptı. Bir süre askeri birlikte bekleyen zırhlılar, daha sonra Kobani sınırından Mürşitpınar üs bölgesine gitti.

Kaynak: İHA