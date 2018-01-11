Kobani Protestosuna Müdahale Etmeyen Polisin "Fetö" Davası

Erzurum'da, Kobani protestosuna yeterince müdahale etmediği için disiplin cezası alan ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili olduğu iddia edilen eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Töngür ile avukatı Bahattin Fırat katıldı.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık hakkında her ne kadar "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dava açılsa dahi dosya kapsamında suçu işlediğine dair şüpheden uzak kesin delil olmadığından beraat kararı verilmesini talep etti.



Sanık Töngür'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Fırat, müvekkilinin tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmesini talep ederek esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapabilmek amacıyla süre talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Töngür'ün bu halinin devamına karar vererek, avukatın esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlığı yapabilmesi amacıyla duruşmayı 23 Ocak 2018 tarihine erteledi.

İddianameden



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, meslekten ihraç edilen ve tutuklu yargılanan eski Karayazı İlçe Emniyet Müdürü Aykut Töngür'ün, FETÖ/PDY'nin kullandığı gizli haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı anlatılıyor.



Darbe girişimine ilişkin başka bir davanın sanığı olan, bu davanın tanığı Köksal Demirci'nin ifadesine yer verilen iddianamede, Demirci'nin, "Töngür ve Murat Özdemir'in daveti üzerine onlarla imam Turgay Örnek'in başkanlığında FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldıklarını, örgütle ilişkisini kestiğinde Töngür'ün kendisini telefon ile arayarak buluşma talep ettiğini ancak kendisinin kabul etmediğini" öne sürdüğü aktarılıyor.



İddianamede, Töngür'e, 7-10 Ekim 2014'teki "Kobani protestosu" olaylarında Karayazı ilçesinde eylemleri sonlandırmak için yerinde ve yeterli müdahale edemediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma sonucu disiplin cezası verildiği anlatılarak, sanığın FETÖ/PDY'ye eleman kazandırmak amacıyla hareket ettiği bildiriliyor.



Töngür'ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.