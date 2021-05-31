Kobani olaylarına karıştı, 7 yıl sonra inşaatta yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kobani olaylarına karıştı, 7 yıl sonra inşaatta yakalandı

Kobani olaylarına karıştı, 7 yıl sonra inşaatta yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan - Haberler | Güncel

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, 2014'teki Kobani olayları sırasında kamu binalarına ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen Ömer A., Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saklandığı inşaatta yakalandı.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, 2014'teki Kobani olayları sırasında kamu binalarına ve iş yerlerine zarar verdiği tespit edilen Ömer A., Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saklandığı inşaatta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde 'Kobani olayları' olarak bilinen eylemlerde, belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı, iş yerlerine zarar verdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Ömer A.'nın, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir inşaatta saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülün soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ömer A.'yı, yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.


Kobani olaylarına karıştı, 7 yıl sonra inşaatta yakalandı
Kobani olaylarına karıştı, 7 yıl sonra inşaatta yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan

Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava
Bu obada ayı ve kurt görene 10 günlük tatil bedava
Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar
Bölge halkı canından bezdi! Artık ayılar köye inmesin diye ormana sakatat bırakıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Antony Blinken Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Enes Ünal Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kobani olaylarına karıştı, 7 yıl sonra inşaatta yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 15:36:08. #1.15#

title