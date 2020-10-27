Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı

27.10.2020 11:41 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:48
Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı

Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 27 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Kobani soruşturmasında PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde görev aldığı belirlenen 27 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 3'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 6-8 Ekim 2014'te ülke genelinde "Kobani olayları" olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticileri, gençlik, kadın ve silahlı şehir yapılanmaları ile HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile terör örgütünün bazı basın yayın organları aracılığıyla halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapılması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, alınan tanık beyanları doğrultusunda, şiddet eylemlerinde ve meydana gelen ölümlerde sorumluluğu bulunduğu, bir kısmı örgütten kadro eğitimi aldığı, PKK/KCK'ya bağlı sözde komitelerde örgütsel görevlerde bulunduğu ve olaylar sırasında Kandil-Türkiye arasında kuryelik yaptığı anlaşılan 27 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince, Ankara merkezli 7 ilde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanamayan 24 şüpheliden 19'unun PKK/KCK'nın dağ kadrosunda, 5'inin ise yurt içinde olduğu tespit edildi.

Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Başsavcılık, firari şüpheliler için tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Emmanuel Macron Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan
Spor Babel Podolski Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Çocuk Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha yakalandı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 21:19:21. #1.14#
title