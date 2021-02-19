'Kobani olayları' soruşturmasında 9 HDP'li vekil hakkında fezleke

KAMUOYUNDA 'Kobani olayları' olarak bilinen, 6-8 Ekim 2014'de ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu 9 HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlendi. Fezlekeler, 9 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

6-8 Ekim 2014'de, sözde PKK terör örgütü yöneticileri ile HDP MYK üyesi ve eş başkanlarınca sosyal medya hesaplarından, örgüte yakın bazı basın yayın organlarından, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kobani'deki olayları protesto etmek için sokağa çıkma çağrıları yapıldı. Çağrıların ardından Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde olaylar çıktı. 3 gün süren olayların ardından uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, çok sayıda ikamete, iş yerlerine ve araçlara zarar verildi. Çok sayıda vatandaş ile güvenlik mensuplarının yaralandığı olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi.

108 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDIOlaylarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkında dava açıldı. O dönem parti MYK'sında bulunan ancak 27'nci dönem milletvekili olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, milletvekilleri Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli ile Pero Dundar hakkında yürütülen soruşturma dosyası ise ayrıldı. Vekiller hakkında yürütülen soruşturma da tamamlanarak tamamı hakkında fezleke düzenlendi. Fezlekeler, 9 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAAnkara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şöyle denildi: "06-07-08 Ekim 2014 tarihlerinde ülke genelinde yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde, sokağa çıkma çağrısı yaparak PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir kitle tarafından silahlı, EYP (El Yapımı Patlayıcı), molotoflu, havai fişekli, taşlı ve sopalı saldırılar sonucunda, ölüm ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldukları iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda açılan kamu davasına istinaden, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 Esas sayılı dosya üzerinden yargılanan 108 sanıkla birlikte, şiddet olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edilen, halen Halkların Demokratik Partisi 27'nci Dönem Milletvekilleri olan Fatma Kurtulan, Garo Paylan, Hüda Kaya, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sezai Temelli, Pero Dundar ile Pervin Buldan hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83'üncü maddesi gereği yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle düzenlenen fezleke, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."

108 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması 26 Nisan günü Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Özkan ARSLAN/ANKARA,-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı