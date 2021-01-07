Kobani iddianamesi kabul edildi: 108 sanık yargılanacak

KAMUOYUNDA 'Kobani olayları' olarak bilinen, 6-8 Ekim 2014'de ülke genelinde yaşanan olaylara ilişkin, aralarından eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 27'si tutuklu 108 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıkların tamamı 29 ayrı suçtan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680'er yıl hapis istemiyle yargılanacak.

6-8 Ekim 2014'de, sözde PKK terör örgütü yöneticileri ile HDP MYK üyesi ve eş başkanlarınca sosyal medya hesaplarından, örgüte yakın bazı basın yayın organlarından, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kobani'deki olayları protesto etmek için sokağa çıkma çağrıları yapıldı. Çağrıların ardından Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde olaylar çıktı. 3 gün süren olayların ardından uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopa kullanmak suretiyle kamu binalarına, kamu araçlarına, çok sayıda ikamete, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi. Çok sayıda vatandaş ile güvenlik mensuplarının yaralandığı olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA YENİDEN TUTUKLANDILARAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'terör örgütü yöneticiliği' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verilen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ hakkında, Kobani olayları nedeniyle soruşturma başlattı. Demirtaş ve Yüksekdağ, kaldıkları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 2019 Eylül ayında tekrar tutuklandı. Daha sonra yapılan operasyonlarda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Emine Ayna, Ayla Akat Aka, Nazmi Gör, Beyza Üstün, MYK üyeleri Alp Altınörs, Altan Tan, Gülfer Kaya, Ali Ürküt'ün de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Sırrı Süreyya Önder ile Altan Tan çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklandı. Devam eden soruşturmalar sonunda, 108 şüpheliden 27'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Aralarında terör örgütünün sözde yöneticilerinin de bulunduğu firari 75 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.İDDİANAME KABUL EDİLDİ 108 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 108 sanığa 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'adam öldürme', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'alıkoyma', 'alıkoymaya teşebbüs', 'mala zarar verme', 'yakarak mala zarar verme', 'kamu malına zarar verme', 'yakarak kamu malına zarar verme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'geceleyin açıktan hırsızlık', 'açıktan hırsızlık', 'hırsızlık', 'geceleyin hırsızlık', 'basit yaralama', 'silahla basit yaralama', 'kamu görevlisini silahla basit yaralama', 'kamu görevlisini kasten basit yaralama', 'kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama', 'kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama', 'silahla kasten yaralama', 'kamu görevlisini silahla yaralama', 'iş ve çalışma hürriyetinin ihlali', 'ibadethanelere zarar verme', 'düşük yapmaya neden olma', 'bayrak yakma', '5816 sayılı yasaya muhalefet', 'suç işlemeye tahrik etme' suçları yöneltildi. Şüpheliler hakkında yöneltilen bu suçlamalardan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.OLAYLARI ORGANİZE EDİP, YAYMA SUÇLAMASIİddianamede, 37 maktul ve 2 bin 676 mağdur yer aldı. İddianamede, aralarında Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna ile firari Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm, Zübeyir Aydar, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Hatip Dicle'nin de bulunduğu 108 sanık yer aldı. Sanıkların tamamı yaşanan olayları, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmekle ve örgütün talimat bütünlüğü içerisinde şiddetli sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan sanıklar, tüm suçlardan da ayrı ayrı sorumlu tutuldu.

108 sanığın yargılaması Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN