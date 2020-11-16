Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı

16.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 16.11.2020 18:23
Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında firari olarak arandığı ve "PKK/KCK eğitim komitesi"nde faaliyet gösterdiği bildirilen Nezir Çakan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Çakan, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, Nezir Çakan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu geçen yıl, bazı eski HDP milletvekilleri ve yöneticileri ise bir süre önce tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

İlgili Haberler

Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi
Son Dakika: Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e ilişkin kararın bozulmasını istedi
Güvenpark'taki bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci davada karar açıklandı
Güvenpark'taki bombalı terör saldırısına ilişkin ikinci davada karar açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Nikol Paşinyan Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Tülin Özen Cem Yılmaz Deniz Seki
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Lance Stroll Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Bursa Medya Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada tutuklama kararı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 16:33:26. #1.15#
title