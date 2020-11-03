Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada 3 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, aralarında eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de olduğu 3 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, aralarında eski HDP Milletvekili İbrahim Binici'nin de olduğu 3 zanlı tutuklandı.

Eski HDP Milletvekili Binici ile Ayşe Yağcı ve Mesut Bağcık, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmalarına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu geçen yıl, bazı eski HDP milletvekilleri ise bir süre önce tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı