Kobani'den Türkiye'ye Geçmeye Çalışan 5 Kişi Yakalandı
SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kobani kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
SURİYE'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Kobani kentinden yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı.
Kobani kentinden, sınır hattındaki modüler beton duvardan Suruç ilçesine bağlı Yumurtalık Mahallesi'ne geçmeye çalışan 5 kişiyi fark eden 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı askerler, 'Dur' ihtarında bulundu. Güvenlik güçlerince yakalanan 5 kişi, sağlık kontörlünden geçirilerek, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - Şanlıurfa