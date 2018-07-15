Kobani'den Suruç'a Geçen PKK'lı Terörist Yakalandı

SURİYE'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist yakalandı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'a bağlı Mürşitpınar Mahallesi'nde bir kişinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçeceğinin bilgisine ulaşan güvenlik güçleri sınır hattında önlem aldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, sınırı geçen İ.S.'yi gözaltına alındı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD mensubu olduğu saptanan ve üzerinde teçhizat bulunmayan terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - Şanlıurfa