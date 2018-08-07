Kobani'den Suruç'a Geçen 3 Terörist Tutuklandı

SURİYE'nin Kobani kentinden yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaparken gözaltına alınan terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kobani kenti ile komşu olan Suruç'a bağlı Mürşitpınar Mahallesi'nde bir grup teröristin, Türkiye'ye yasadışı yollardan geçeceğinin bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, sınırı geçen A.Ö., E.T., ve E.B.'yi, yanlarında 1 tüfek ve bir miktar para ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Şanlıurfa