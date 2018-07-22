Kobani'den Suruç'a Geçen 2 Terörist Yakalandı

Kobani'den Suruç'a Geçen 2 Terörist Yakalandı

SURİYE'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen PKK/PYD'li 2 terörist, yakalandı.

Kobani'den Suruç'a Geçen 2 Terörist Yakalandı

SURİYE'nin Kobani kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçen PKK/PYD'li 2 terörist, yakalandı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Kobani kentinden 2 kişinin sınırı kaçak olarak geçeceği bilgisine ulaşan güvenlik güçleri, sınır hattında önlem aldı. Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi yakınlarında sınırı geçen 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu saptanan 2 kişi, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - Şanlıurfa

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et