Kobani'de sessizlik hakim

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine komşu olan ve terör örgütü PYD/YPG yönetimindeki Kobani'de sessizlik hakim sürüyor.

Terör örgütlerine yönelik Afrin'de operasyon 24. günü doldururken Terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Kobani ilçesinde sessizlik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde kan anonslarının yapıldığı Kobani'ye komşu olan ve sınırın Türkiye tarafındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ise geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Sınır birliklerinin yanı sıra zırhlı araçlarında bölgedeki bekleyişi sürüyor