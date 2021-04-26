'Kobani' davasında 108 sanığın yargılanmasına başlandı (2)

'İDAM YASASINI GÜNDEME ALIN'Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı gazi Lokman Aylar, duruşma devam ederken cezaevi önünde açıklama yaptı.

'İDAM YASASINI GÜNDEME ALIN'

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı gazi Lokman Aylar, duruşma devam ederken cezaevi önünde açıklama yaptı. Aylar, "Bizim için içeride dava edilenler ile dağdaki teröristler arasında fark yoktur. İçeride devletimize hesap verenler ile bu olayları bahane ederek terörün siyasi uzantılarına arka çıkanlar arasında fark yoktur. Devletimize başkaldıran herkes elbette bedelini ödeyecektir. Kobani olayları göstermiştir ki; terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. HDP, Kürt kardeşlerimizi kullanarak terör suçu işleyen bir suç makinesi haline gelmiştir. HDP ile iltisakı olan vekilleri gazi meclisimizin çatısı altında görmek istemiyoruz. Çünkü onların elinde Yasin Börü ve arkadaşlarının kanı vardır, Kobani'de uzun namlulu teröristlerce katledilen 37 vatandaşımızın kanı vardır. Bizler inanıyoruz ki; devletimiz orada can veren vatandaşlarımızın hesabını soracaktır. Kendilerini Kürt halkının temsilcisi olarak adlandıran HDP yöneticilerinin çoğunluğu Kürt olan kardeşlerimizin ölüm emrini vermişlerdir. Bunlar yetmezmiş gibi devlete başkaldırı çağrısı yapanlar bebek katilinin heykelini dikeceklerini söyleyerek, halkımızı galeyana getirmişlerdir. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz; terör ile bağlantısı tespit edilen kişilerin bir kere daha milletvekili olamayacak şekilde milletvekilliğini düşürün, partilerini kapatın. Gazi meclisimizin gündemine tekrar idam yasasını alın ve bir referandum kararıyla milletimize başvurun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ