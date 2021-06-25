Kobani davası tahliyelerine savcıdan itiraz
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Kobani davası tahliyelerine savcıdan itiraz

Kobani davası tahliyelerine savcıdan itiraz
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, savcı, 4 kişinin tahliye edilmesine...

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davada, savcı, 4 kişinin tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Haziran'da görülen duruşmada, sanıklardan eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile dönemin MYK üyeleri Can Memiş, Cihan Erdal ve Berfin Özgü Köse adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, duruşma savcısı Cemalettin Şimşek, söz konusu isimlerin yeniden tutuklanması için mahkemeye itiraz etti.

Mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, sanıklara isnat edilen eylemler arasında "vahim suçların" da bulunduğuna işaret edilerek, "Sanıkların üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunduğu, suçun gerektirdiği ceza miktarı, henüz tanık beyanlarının alınmadığı, dolayısıyla delillere müdahale edilmesinin mümkün olduğu, bu nedenlerle adli kontrol hükümleri bu aşamada yetersiz olacaktır." değerlendirilmesine yer verildi.

Söz konusu nedenlerden dolayı tahliye edilen 4 ismin yeniden tutuklanması istendi.

İtirazı değerlendiren Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti. Bunun üzerine Savcı Şimşek, itirazı Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine taşıdı.

Mahkemenin bu talebi kabul etmesi halinde söz konusu isimler yeniden tutuklanacak.

İddianamede sanıklar Bilgen, Memiş, Erdal ve Köse, "azmettirici sıfatıyla" Kobani olayları esnasında Türkiye genelinde yaşanılan terör eylemleri ile 37 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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