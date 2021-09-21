Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı dava ertelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı dava ertelendi

AA / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel
Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı dava ertelendi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında Pkk'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden videokonferans aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanık avukatları mahkeme başkanının Kovid-19 temaslısı olduğunu öğrendiklerini belirterek, başkanın sağlık durumunun netleşinceye kadar müvekkillerinin savunma yapmak istemediklerini ifade etti.

Söz alan sanıklar Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak da savunma yapmak istemediklerini söyledi.

Bugünkü celsede savunma yapması beklenen sanık Meryem Adıbelli de haftaya savunma yapmak istediğini ifade etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müstemir yetkili mahkeme başkanın koronavirüs temaslısı olduğunun bildirilmesi üzerine, sanıklar ve müdafilerinin de talepleri doğrultusunda duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri
Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakalandı! Yunanistan'da suikast eğitimi almış

Son dakika! PKK'nın bombacısı, Diyarbakır'da eylem hazırlığı yaparken yakalandı! Yunanistan'da suikast eğitimi almış

 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur.'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur."

 Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu

Son dakika haber | İkna yoluyla 5 PKK terör örgütü mensubu daha teslim oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Muharrem İnce Murat Kurum Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Oğuzhan Koç
Spor Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Mustafa Demir Meral Akşener Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı dava ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 12:48:06. #1.11#