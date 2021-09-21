Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin 108 sanığın yargılandığı dava ertelendi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin, aralarında Pkk'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden videokonferans aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, sanık avukatları mahkeme başkanının Kovid-19 temaslısı olduğunu öğrendiklerini belirterek, başkanın sağlık durumunun netleşinceye kadar müvekkillerinin savunma yapmak istemediklerini ifade etti.

Söz alan sanıklar Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak da savunma yapmak istemediklerini söyledi.

Bugünkü celsede savunma yapması beklenen sanık Meryem Adıbelli de haftaya savunma yapmak istediğini ifade etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müstemir yetkili mahkeme başkanın koronavirüs temaslısı olduğunun bildirilmesi üzerine, sanıklar ve müdafilerinin de talepleri doğrultusunda duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Aralarında eski HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ ile PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de olduğu 75'i firari 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.