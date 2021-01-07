Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi

07.01.2021 18:10 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:31
Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi

KOSAVA'da meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlardan 2'si daha Türkiye'ye getirildi.

KOSAVA'da meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlardan 2'si daha Türkiye'ye getirildi.

Kosova'nın Ferizovik şehrindeki restoranda patlama meydana gelmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralanan 4 Kosova vatandaşının tedavileri için Türkiye'ye getirilme talimatını vermişti. Yaralılardan 2'si sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına ambulans uçakla getirildi. Faruk Salihu ve Fatime Haxhidema da Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSD kuyruk tescilli ambulans uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Kosova'nın Pristana şehrinden havalanan uçak yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından saat 17.00 sıralarında Sabiha Gökçen'e iniş yaptı. Yaralılar ardından ambulanslar yardımıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.


- İstanbul
Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi
Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi
Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi
Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 18:32:49. #1.14#
title