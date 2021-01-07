Kosova'dan 2 yaralı daha Türkiye'ye getirildi

KOSAVA'da meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlardan 2'si daha Türkiye 'ye getirildi.

Kosova'nın Ferizovik şehrindeki restoranda patlama meydana gelmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaralanan 4 Kosova vatandaşının tedavileri için Türkiye'ye getirilme talimatını vermişti. Yaralılardan 2'si sabah saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanına ambulans uçakla getirildi. Faruk Salihu ve Fatime Haxhidema da Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSD kuyruk tescilli ambulans uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirildi. Kosova'nın Pristana şehrinden havalanan uçak yaklaşık 1 saatlik uçuşun ardından saat 17.00 sıralarında Sabiha Gökçen'e iniş yaptı. Yaralılar ardından ambulanslar yardımıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı