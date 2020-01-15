Koalisyon güçlerinden saldırı açıklaması

15.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:01

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu el-Taci askeri üssüne dün düzenlenen roketli saldırıyla ilişkin açıklama yapan Irak Güvenlik Medya Hücresi ve koalisyon güçleri saldırıda can kaybı yaşanmadığını belirtti.



ABD önderliğindeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri dün Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssünü hedef alan füzeli saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Koalisyon güçleri mensupları el-Taci'yi hedef alan füzeli saldırıda herhangi bir zarar görmedi" ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan gece geç saatlerde 8 Katyuşa füzesi ile düzenlenen saldırıyla ilgili başka açıklama Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Hücresi tarafından geldi. Yapılan açıklamada söz konusu saldırıda can kaybı yaşanmadığı duyuruldu.



İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in 3 Ocak'ta Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği operasyonda öldürülmesinin ardından İran ile Haşdi Şabi güçleri misillemede bulunacakları tehdidinde bulunmuştu. İran, Irak'taki ABD askeri üslerine 22 füze atmıştı.



Saldırı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. - ERBİL

Kaynak: İHA