Koalisyon güçleri Yemen'in Beyda ilinde Husi mevzilerini hedef aldı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in El-Beyda ilinde Husilerin mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in El-Beyda ilinde Husilerin mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona bağlı savaş uçakları Beyda ilinin Radman ilçesindeki Husi mevzilerini hedef aldı. Uçakların ayrıca Es-Sevadiye ilçesindeki Husi destek unsurlarını da vurduğu ifade edildi.

Saldırıların Yemenli Milletvekili ve Genel Halk Kongresi üyesi Şeyh Yasir el-Avadi'nin, Husilerin Radman'a saldırı düzenlemesinin ardından Avad kabilesine kenti koruma çağrısı yapmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Husiler ile Avad kabilesi arasında çıkan çatışmalarda, bir kabile üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Avadi'yi çatışma fitilini ateşlemekle suçlayarak, "Avadi, silah ve para yardımı aldıktan sonra kendi ajandasını uygulamaya koyuldu. Kabile ileri gelenlerinin ara bulucuğunu da hiçbir şekilde kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA