Koalisyon güçleri Yemen'in Beyda ilinde Husi mevzilerini hedef aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koalisyon güçleri Yemen'in Beyda ilinde Husi mevzilerini hedef aldı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in El-Beyda ilinde Husilerin mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

Koalisyon güçleri Yemen'in Beyda ilinde Husi mevzilerini hedef aldı
17.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:51

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in El-Beyda ilinde Husilerin mevzilerine hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona bağlı savaş uçakları Beyda ilinin Radman ilçesindeki Husi mevzilerini hedef aldı. Uçakların ayrıca Es-Sevadiye ilçesindeki Husi destek unsurlarını da vurduğu ifade edildi.

Saldırıların Yemenli Milletvekili ve Genel Halk Kongresi üyesi Şeyh Yasir el-Avadi'nin, Husilerin Radman'a saldırı düzenlemesinin ardından Avad kabilesine kenti koruma çağrısı yapmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Husiler ile Avad kabilesi arasında çıkan çatışmalarda, bir kabile üyesinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh Avadi'yi çatışma fitilini ateşlemekle suçlayarak, "Avadi, silah ve para yardımı aldıktan sonra kendi ajandasını uygulamaya koyuldu. Kabile ileri gelenlerinin ara bulucuğunu da hiçbir şekilde kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi Haber
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Haber
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak Haber
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Haber
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent...
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
'Korona beni bulsun' diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
Tutuklandıktan sonra korona testi pozitif çıktı, ifadesini alan savcı dahil 11 kişi karantinaya alındı
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
İki komşunun kavgası kanlı bitti! Biri bacağından diğeri ise göğsünden vuruldu
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Hasata hazırladığı ballarına ayının saldırdığı üreticinin tek tesellisi var
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Barcelona'nın eski yıldızı Mendieta'dan G.Saray itirafı: Ali Sami Yen göz korkutucuydu
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Oğulcan Engin Burcu Esmersoy
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Koalisyon güçleri Yemen'in Beyda ilinde Husi mevzilerini hedef aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 00:17:17. #1.15#
title