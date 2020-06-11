Koalisyon Güçleri: "Süleymani'nin öldürülmesi olayıyla ilişkimiz yok" Terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayıyla bağlantıları olmadığını duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı Koalisyon Güçleri, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayıyla bağlantıları olmadığını duyurdu.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Ocak ayının başında ABD'nin düzenlediği ve İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonla ilişkileri olmadığını duyurdu.

Irak'ta düzenledikleri operasyonlarda Haşdi Şabi güçleri ile ortak hareket ettiklerini belirten Caggins "Haşdi Şabi ve ona ait gruplar Irak'ı ilgilendiren bir konudur ve koalisyon güçlerinin bu konuyla hiçbir ilgisi yok" dedi. Koalisyon güçlerinin Iraklı güvenlik güçleri ve komutanlarıyla karşılıklı saygı temeline dayalı işbirliği çerçevesinde çalıştığını kaydeden sözcü "Süleymani ile Mühendis'in öldürülmesi kararı Koalisyon Güçleri tarafından verilmedi" ifadelerini kullandı.

Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Myles B. Caggins açıklamasında, Koalisyon Güçleri'nin hiçbir komşu ülkeyle savaşa girme niyeti olmadığını ve Irak'taki varlığının hedefinin terör örgütü DEAŞ ile mücadele etmek olduğunun altını çizdi.

Caggins'in açıklamasının, Irak ile ABD arasında bugün yapılacak stratejik müzakere öncesine denk gelmesi dikkat çekiyor. - ERBİL

Kaynak: İHA