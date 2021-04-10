Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurdu
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Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurdu

Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinden yapılan ve Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamada, Husilerin sivillere dönük kasıtlı ve sistematik saldırılarda bulunduğu belirtilerek, sivillerin korunması için uluslararası insancıl hukuk çerçevesince gerekli operasyonel tedbirlerin alınacağı vurgulandı.

Açıklamada, Husilerin, Suudi Arabistan'a gönderdiği bomba yüklü bir İHA'nın Yemen hava sahasında başarıyla imha edildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri 9 Nisan'da da, Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan bölgesine gönderdiği bir balistik füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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