Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu
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Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği bir İHA'nın imha edildiğini duyurdu

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonunun açıklamasında, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentine patlayıcı yüklü bir İHA gönderdiği belirtildi.

Bomba yüklü İHA'nın havada imha edildiği belirtilen açıklamada, Husilerin İHA ve füzelerle sivil yerleşim bölgelerini sistematik şekilde hedef aldığı kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesine gönderdiği balistik füzenin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Husiler bugün, Suudi Arabistan topraklarına 18 İHA ve 8 balistik füze saldırısı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada ise Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki bölgeleri bomba yüklü 8 İHA ile hedef aldığı belirtilmişti.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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