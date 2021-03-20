Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı imha etti
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Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı imha etti

20.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 15:56
Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunda yayınlanan habere göre, koalisyon güçleri ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kenti semalarında Husiler tarafından gönderilen patlayıcı yüklü bir İHA'nın tespit edildiğini açıkladı.

Haberde, İHA'nın koalisyon güçleri tarafından imha edildiği belirtilirken, nereden gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, Abha Havalimanı'nın hedef alındığını açıkladı

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nda askeri bir mevkiyi Kasıf 2 tipi İHA ile hedef aldıklarını kaydetti.

Söz konusu askeri mevkinin tam isabetle hedef alındığını belirten Seri, saldırının "koalisyon güçlerinin hava saldırılarına ve Yemen'de devam eden ablukaya" yanıt olarak düzenlendiğini savundu.

Seri, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile hedef alındığını belirtmişti.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husi milislerin son haftalarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözleniyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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