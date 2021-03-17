Koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan'a göndermeye çalıştığı patlayıcı yüklü İHA'yı imha etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin Amran kentinden Suudi Arabistan'a patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlemeye çalıştığı saldırıyı engellediklerini ???????duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in Amran kentinden gönderilen İHA ile aracı çalıştıran unsurların etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Arabiya kanalının haberinde de İHA'nın Husilere ait olduğu aktarıldı.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son günlerde İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer