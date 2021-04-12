Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı

Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel
Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik aynı gün düzenlediği iki saldırının engellendiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik aynı gün düzenlediği iki saldırının engellendiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan'a gönderdiği bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Koalisyondan yapılan diğer açıklamada da Husilerin aynı gün içinde Suudi Arabistan'a gönderdiği altıncı bubi tuzaklı insansız hava aracının (İHA) imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada "Husilerin sistemli ve kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığı" ifade edilirken, saldırılar sonucunda yaşanan can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı yazılı açıklamada, Cazan Havaalanı ile Hamis Muşayt bölgesindeki "Kral Halid Hava Üssü'ne" 2 İHA ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Necip Uysal Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 00:30:57. #1.16#
title