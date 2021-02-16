Koalisyon güçleri: Erbil saldırısında 1 sivil öldü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD askeri yaralandı

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıkladı.

Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbil'de koalisyon güçlerine yönelik saldırıda 1 sivil müteahhit hayatını kaybetti, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD'li asker de yaralandı.

Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de söz konusu saldırıyla ilgili inceleme başlatılması talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp