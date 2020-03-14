Koalisyon güçleri: "Bağdat'taki el-Taci saldırısında 5 kişi yaralandı" Irak'taki koalisyon güçleri, Bağdat yakınlarındaki el-Taci askeri üssüne yapılan saldırıda 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Irak'taki koalisyon güçleri, Bağdat yakınlarındaki el-Taci askeri üssüne yapılan saldırıda 5 kişinin yaralandığını açıkladı.



ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggin yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin bulunduğu Bağdat'ın kuzeyindeki el-Taci askeri üssüne bu sabah düzenlenen saldırıda en az 25 roketin düştüğünü, 3'ü koalisyon güçleri mensubu ve 2'si de Irak uyruklu olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını belirtti.



Öte yandan Irak Ortak Operasyon Komutanlığı yaptığı açıklamada, 33 katyuşa roketiyle gerçekleşen saldırıda birkaç Iraklı askerin ağır yaralandığını duyurdu.



Geçen Çarşamba günü benzer saldırıya maruz kalan el-Taci üssünde 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker hayatını kaybederken 12 kişi yaralanmıştı. Saldırı ardından misillemede bulunan ABD, Irak ordusu ve Şii Haşdi Şabi güçlerine ait mevzileri bombalamıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA