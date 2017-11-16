KOAH tedavisinde 'Akıllı Sarmallar' nefes açıyor



İSTANBUL - Dünya KOAH Günü öncesinde, İstanbul'da ilki gerçekleştirilen 1'inci Türkiye Uzmanlar Toplantısı'nda bir araya gelen göğüs hastalıkları uzmanları, 'Akciğer Hacim Küçültme Tedavilerini' konuştu.

15 Kasım Dünya KOAH(Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı) Günü nedeniyle İstanbul'da, Endobronşial Sarmallar ile Akciğer Hacim Küçültme Tedavileri 1'inci Türkiye Uzmanlar toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıya Türkiye'nin dört bir yanından alanında uzman doktorlar katıldı. KOAH'nın ilerleyen formu olan şiddetli amfizem tedavisinde, 'Endobronşial Sarmallar ile Bronkoskopik Akciğer Hacim Küçültme' yöntemi ile ilgili klinik çalışmalar üzerinden vaka paylaşımları tartışıldı. Toplantının oturum başkanları Prof. Dr. Pınar Ergün ve Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, yaptıkları sunumlarda hasta seçimi ve yönetimi konusunda görüş bildirirken,bu tedaviyi uygulayan hekimler de deneyim ve tecrübelerini aktardılar.

KOAH'nın ilerleyen formu amfizemde, zamanla hastalarda nefes alma güçlüğü, boğulma hissi, nefes darlığı, kronik öksürük veya minimal eforla yorgunluk, sıklıkla ayakkabı bağlamak veya duş almak gibi günlük aktivitelerde bile kısıtlanma yaşandığı hatırlatıldı. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Küresel Girişimi tarafından yayınlanan KOAH yönetimine yönelik kılavuzların son güncellemesine de dahil edilen 'Akıllı Sarmallar' olarak tanımlanan endobronşial sarmallar(coils) sisteminin, nefes darlığı ve kronik öksürük yüzünden çok hafif bir eforla bile yorulan, duş almak gibi günlük işlerinde bile zorlanan şiddetli amfizemi olan hastalarda akciğer işlevini artırarak yaşam kalitesini artırdığı bildirildi.

"Endobronşial Sarmallarla Akciğer Hacim Küçültme Tedavisi doğru hastaya uygulanmalı"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Pınar Ergün, "Tedaviye yönelik uygulanabilecek birçok yaklaşım var; ilaç tedavileri, ilaç dışı tedaviler, pulmoner rehabilitasyon, akciğer hacim küçültme yöntemleri gibi. Her KOAH'lı hastada değil ama solunum fonksiyon testleri ve tarama yöntemi ile ciğerlerinde aşırı şişme olduğu tespit edilen hastalarda hacim küçültme yönteminde sarmalların, amfizem olup, seçilmiş hastalarda uygulanması gerektiğinin altını özellikle çizmek isterim" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ergün sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan tetkikler sonucunda uygunluğuna karar verilen hastalarda endobronşial sarmallarla bronkoskopik akciğer hacim küçültme uygulaması solunum fonksiyonlarını geliştirmeye, nefes darlığını azaltmaya ve egzersiz kapasitesini geliştirerek hastanın yaşam kalitesinin yükselmesine olanak sağlıyor".

Bu yöntemle amfizem hastalarının yaşam kalitelerinin arttığına dikkat çeken Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, "Sarmallar, şiddetli amfizemli hastaların daha rahat nefes almalarına ve günlük aktiviteleri gerçekleştirirken kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyorlar" şeklinde konuştu.

Hastaların yaşam kalitesi yükseliyor

BTG Uluslararası Grup Şirketi PneumRx ve Türkiye distribütörü Endoskopi tarafından desteklenen toplantıda Endoskopi CEO'su Aykut Sümer, Türkiye'de yaşayan amfizemli hastalara sunulan yaşam kalitelerini yükselten bu tedavi seçeneği dolayısıyla göğüs hastalıkları uzmanları ile çalışmaktan memnuniyetlerini dile getirirken, BTG Uluslararası Grup Şirketi PneumRx'in Satış Müdürü Emmanuel de Pins, "Toplantıda seçkin uzman doktorlar tarafından paylaşılan bilgi ve tecrübeler sayesinde hastalar kanıtlanmış bu metot ile günlük aktiviteleri daha kolaylıkla yapabildikleri bir hayat yaşayabilecekler" diye ekledi.