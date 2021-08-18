KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Sağlık

- KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde elektrikler olmadığı için solunum cihazı çalışmayan ve nefes almakta güçlük çeken KOAH hastası yaşlı kadın, ambulans helikopter ile Gazi Stadı'na ulaştırılarak,...

- KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi

KASTAMONU - Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde elektrikler olmadığı için solunum cihazı çalışmayan ve nefes almakta güçlük çeken KOAH hastası yaşlı kadın, ambulans helikopter ile Gazi Stadı'na ulaştırılarak, burada hazır bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanlığı, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'ya ambulans helikopterler konuşlandırdı. Gelen ihbar ve vakalara ambulans helikopter ile müdahalede bulunan Sağlık Bakanlığı, sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun bir diğer ilçesi Çatalzeytin'den gelen bir ihbarı değerlendirdi. Sel afeti nedeniyle bütün altyapının çöktüğü Çatalzeytin ilçesinde elektrikler kesildiği için KOAH hastası Şerife Taşay için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine Kastamonu'ya ve bazı ilçelere konuşlandırılan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter harekete geçirildi. Ambulans helikopter, hareket ederek sel afeti nedeniyle yolları ulaşıma kapalı olan ve köyün ilçe ile bağlantısının kesildiği Çatalzeytin'in Karacakaya Köyü Kaya Mahallesi'ne hareket etti.

Kaya Mahallesi mevkiinde uygun bir alana iniş yapan ambulans helikopter, KOAH Hastası Şerife Taşay'ı buradan alarak Kastamonu Gazi Stadı'nda hazır bekleyen ambulansa yetiştirdi. KOAH hastası yaşlı kadın, ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi
KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi
KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi
KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Faik Öztrak Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Haluk Levent Bülent Ersoy
Spor Muslera Ali Koç Samet Aybaba Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOAH hastası kadın, ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:57:34. #1.16#

title