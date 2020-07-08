"KOAH'a karşı evi havalandırmayı unutmayın" KOAH'ın, Türkiye'de en sık ölüme neden olan 4'üncü ve en sık sakat bırakan 13'üncü hastalık olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

KOAH'ın, Türkiye'de en sık ölüme neden olan 4'üncü ve en sık sakat bırakan 13'üncü hastalık olduğunu dile getiren İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Anwar Abujazar, "Ev içi ve dışı hava kirliliği, sigara kullanımı, kronik bronşit, astım, ileri yaş ve genetik faktörleri KOAH için en önemli risk faktörleridir" dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Anwar Abujazar, ölümcül kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) nedenleri ve belirtileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Abujazar, KOAH'ın Türkiye'de en sık ölüme neden olan 4'üncü ve en sık sakat bırakan 13'üncü hastalık olduğunu belirterek "KOAH çok sık görülmesine rağmen doktora geç başvurulduğu için hastaların ancak üçte biri KOAH tanısı alıyor ve uygun tedaviye başlıyor" diye konuştu.

KRONİK ÖKSÜRÜK VE BALGAMA DİKKAT

KOAH'a karşı en çok erkeklerin risk altında olduğuna değinen Dr. Abujazar, şöyle devam etti: "Sigara dumanı, zararlı gaz ve partiküller nedeniyle oluşan hava yollarının kronik iltihabı ile ilişkili ilerleyen KOAH, kalıcı hava akımı kısıtlanması ile karakterize yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Hastalık alevlenmelerle seyredip, alevlenmelerin sıklığı arttıkça da ölüm riski yükselir. Eşlik eden ek kronik hastalık varlığında KOAH daha ciddi ve ilerleyici seyreder. Ev içi ve dışı hava kirliliği, kronik bronşit, astım, ileri yaş ve genetik faktörleri KOAH için en önemli risk faktörleridir. Hastalık erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Hastalığın ileri evrelerinde akciğer damarlarında hipertansiyona neden olur ve kalp yetmezliği oluşmasının riskini arttırır. Hastalığın ana belirtileri kronik öksürük, balgam çıkarması ve nefes darlığıdır. Bazı hastalarda hastalığın erken evrelerinde belirti az olması nedeniyle hastalık önemsenmez ve dolayısıyla tanı ve tedavi gecikir."

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Dr. Abujazar, KOAH'a karşı alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: "Sigara, hava kirliliği ve benzeri risk faktörlerinden uzak durularak önlem alınabilir. KOAH başladıktan sonra risk faktörlerinden uzaklaşmak, ilaçları düzenli kullanmak, periyodik doktor kontrollerini ihmal etmemek ve uygun günlük egzersiz yapmak hastalığın ilerlemesini önleyebilir. Tavsiye edilen günlük minimum fiziksel aktivite 10 bin adım ya da 30 dakika yürüyüştür. Ayrıca hastalar solunum yolu enfeksiyonlarına karşı rutin influenza virüsü ve pnömokok bakterisine karşı aşı yaptırmalı. Hastalığın alevlenmeleri çoğunlukla akciğer enfeksiyonları ve hava kirliliği nedeniyle ortaya çıkar. Etkin tedavi yapılmaması takdirde ise ciddi morbidite ve mortaliteye neden olur."

Kaynak: DHA