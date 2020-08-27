KOAH 40 yaş üzeri sigara içen bireylerde daha sıklıkla görülüyor Uzmanlar Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOA) 40 yaş üzeri sigara içen bireylerde daha sık görüldüğüne işaret etti.

Uzmanlar Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOA) 40 yaş üzeri sigara içen bireylerde daha sık görüldüğüne işaret etti.

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, KOAH'a yönelik bilgiler verdi.

KOAH'ın hava akımı kısıtlanması ile karakterize ve ciddi sistemik sonuçları da olan önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirten Bilgin, "Kronik bronşit, akciğerlerdeki hava yolları daraldığında ve kısmen mukus ile tıkandığında oluşur. Kronik bronşitte art arda iki yıl içinde, en az 3 ay boyunca öksürük ve balgam çıkarma görülür. Amfizem, akciğerlerin en ufak birimi olan hava keseciklerinin harap olduğunda ortaya çıkar. Amfizem akciğerlerdeki alveollerin genişlemesi ve yapılarının bozulmasıdır. Klasik belirtisi nefes darlığıdır." ifadesinde bulundu.

"Hastalık 40 yaş üzeri sigara içen bireylerde daha sıklıkla görülür." diyen Bilgin, şunları kaydetti:

"Bilinen risk faktörleri, aktif sigara içimi, mesleki maruziyetidir. Olası risk faktörleri ise hava kirliliği, pasif sigara içimi, sosyoekonomik faktörler düşük sosyoekonomik durum ve erkek cinsiyet, geçirilmiş solunum sistemi enfeksiyonları olarak sıralanabilir. Ayrıca düşük doğum ağırlığı ile doğan çocuklarda görülme olasılığını arttığı bildirilmiştir. Bunlar arasında sigaranın KOAH ile ilişkisine ayrıca vurgulamak önemlidir. KOAH gelişiminde yüzde 80-90 oranında sigara sorumludur."

Kaynak: AA