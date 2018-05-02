Koaceli 4,5 Milyon TL'lik Oyuncak Ele Geçirildi

4,5 milyon TL'lik oyuncak ele geçirildi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir depoya yapılan baskında 4,5 milyon TL değerinde 229 bin 193 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon TL olan 229 bin 193 adet gümrük kaçağı oyuncak ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.Ş. ve M.G. hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.