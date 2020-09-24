Ko¨ylerde Yas¸ayan C¸ocuklar Uzaktan Egˆitime Uzak

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Corona virüsü salgını nedeniyle yeniden hayata geçirilen uzaktan eğitim modeli sorunları da beraberinde getirdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle yeniden hayata geçirilen uzaktan eğitim modeli sorunları da beraberinde getirdi. Diyarbakır'da özellikle köylerde yaşayan öğrenciler, internet alt yapısının güçlü olmaması, her evde bilgisayar bulunmaması nedeniyle uzaktan eğitimden umutlu değil

Kaynak: DailyMotion.com