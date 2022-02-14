KO-MEK yeni döneme hazırlıklı başladı

Eğitim öğretime verilen 15 günlük arayı çok iyi değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), kurs merkezi sorumluları ve yardımcılarının yanı sıra usta öğreticilerine seminer ve eğitimler verdi.Yeni dönemin başlamasıyla birlikte değerlendirme toplantısı düzenleyen KO-MEK personeli projeler hakkında istişare yaptı.

PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yöneticilerinin de katıldığı toplantıda 2021-2022 eğitim yılı birinci dönemin çeşitli istatistiklerle değerlendirmesi yapıldı. Pandemi döneminde açılan kurslar ve verilen eğitimlerin değerlendirmesi yapılırken etkin eğitim ve buna bağlı olarak branş çeşitliliği incelendi.UstamKocaeli Projesi, Komeksepeti, Kodeli Projesi, KO-MEK Vefası, online eğitimler ve yeni planlanan projeler üzerinde konuşuldu.

YÖNETİCİLERE TAVSİYELERDE BULUNULDU

Kurs yöneticileri ve yönetici yardımcılarına yönelik düzenlenen toplantı Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. 43 kurs merkezi yönetici ve yardımcılarının katıldığı toplantıda, zaman ve veri kaybının önüne geçilmesi için daha pratik yöntemler anlatıldı. 356 farklı branşta 34.475 aktif kursiyeri ile eğitimlerine devam eden KO-MEK ayrıca farkındalık eğitimleri ile de farklılık oluşturuyor. Eğitim aldığı mevcut branşa ek olarak kursiyerlere ihtiyaç duydukları alanlarda bir saatlik bilişim becerileri, iletişim becerileri, bilinçli beslenme, kişisel bakım ve hijyen eğitimleri verilerek KO-MEK kursiyerlerin hayatına artı değer katılıyor.

YENİ DÖNEM İÇİN HER ŞEY HAZIR

Eğitime verilen 15 günlük arada aynı zamanda pek çok kurs merkezinin bakım onarımları gerçekleştirilerek eğitim ortamları için daha iyi şartlar oluşturulması sağlanmış oldu. Kurs merkezlerinin fiziki şartları daha verimli hale getirilerek kursiyerlerin daha rahat ve elverişli bir ortamda eğitim almaları sağlanarak, yeni döneme her şartta hazırlıklı olarak başlandı.

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