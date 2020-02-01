KO-MEK Vefası Elazığ'a sıcak sevgisini gönderdi

01.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:13

KO-MEK ailesi tarafından toplanan kışlık giyecekler, Elazığ'daki ihtiyaç sahiplerine gönderdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Elazığlı depremzedelere Vefa Hareketi ile yardım elini uzattı. KO-MEK'in kursiyer, usta öğreticiler, çalışanlar ve yöneticilerinin de katkılarıyla toplanan kışlık giyim eşyaları, bölgeye gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi. Giyim eşyaları içinde atkılar, bereler, kışlık çoraplar, patikler, çocuk ve yetişkinler için örme yelekler, çocuk botları, battaniyeler, yorganlar ve kazaklar yer aldı. Ayrıca çocuk bezleri, hijyenik ürünler de kampanyaya dahil edildi. Top



Özenle kolilere yerleştirilen kışlık giyecekler ve diğer yardım malzemeleri KO-MEK çalışanları tarafından araçlara yüklenerek, yardım malzemelerinin toplandığı alana götürüldü. Yardım kolilerini teslim eden KO-MEK yetkilileri, AFAD'tan bölgeye gittiklerinde Elazığ'a selam götürmelerini istedi. KO-MEK yetkilileri, "Biz burada 17 Ağustos Depremini yaşamış ve bu acının ne demek olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Elazığlı kardeşlerimizin yaşadığı acıyı çok iyi anlıyoruz. Dualarımız her zaman onlarla. Gördüğünüz her bir Elazığlı kardeşimize KO-MEK'in selamlarını iletmenizi rica ediyoruz" dediler. - KOCAELİ

Kaynak: İHA