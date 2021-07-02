KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi

KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi
Bültenler - Haberler | Güncel

KO-MEK kursiyerleri Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanlarının çocuklarına amigurumi oyuncak hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın kalplere dokunan Vefa Hareketi, bu defa çocukların karne sevinci oldu. KO-MEK İlimtepe Kurs Merkezi kursiyerleri, Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının hastane çocuk oyun odasında eğitim gören çocuklarına amigurumi oyuncak hediye etti. Hediyelerini alan öğrenciler, karne günü gelen bu güzel oyuncaklar için KO-MEK Ailesine teşekkür etti.

KO-MEK VEFASI GÖNÜLLERİ ISITIYOR

İlimtepe KO-MEK kurs merkezinin duyarlı kursiyerleri Vefa hareketi için bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına bu zorlu süreçte destek olmak isteyen kursiyerler çocuklar için amigurumi bebekleri örmek için kolları sıvadılar. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden olan KO-MEK Vefası projesi sayesinde kursiyerler pandemi koşullarında zor şartlarda çalışan sağlıkçılara destek olmanın mutluluğunu yaşadı.

KARNE HEDİYELERİ KO-MEK'TEN

Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının çocuklarına çizgi kahramanlarını amigurumi tekniği ile örerek hediye eden kursiyerler, çocukların yanında olarak karne sevinçlerini birlikte yaşadı. Karne hediyelerini alan çocuklar oyuncaklarla kreşte bir süre oynadıktan sonra mutluluklarını akşam iş dönüşü anne babalarıyla birlikte yaşadılar.

KO-MEK VEFASI UMUT OLUYOR

KO-MEK Vefa hareketi sayesinde şimdiye kadar binlerce çocuk, yapılan hediyelik oyuncaklar ve giyecekler sayesinde mutluluğu yaşadı. Kimi çocuk KO-MEK Vefası sayesinde ilk kez oyuncak sahibi olurken kimi çocukta yeni bir elbise, ayakkabı ve mont giymenin sevincini yaşadı. KO-MEK Vefası sayesinde yetim ve yoksul çocuklara el uzatan KO-MEK, kursiyerleri gün geldi kilometrelerce uzaktaki Şanlıurfa Ceylanpınar Gellegöç İlkokulundaki bir öğrencinin gözünde geleceğe umut ışığı oldu.

VEFA, KO-MEK'TE YAŞIYOR

KO-MEK Vefası Projesi, ihtiyaç sahibi kişi ya da kurumlara, KO-MEK'in gönüllü kursiyerleri tarafından imkanlar dahilinde hazırlanan ürünlerin gönderilmesi ve bunun yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük onarımların yapılmasını içeriyor. KO-MEK kursiyerleri tarafından dikilen, gömlek, pantolon, elbise, perde, örtü ve nevresimler ihtiyaç sahibi kişi ve kurumlara gönderiliyor. Proje ile kursiyerler, yaşadıkları mahallelerine karşı vefasını göstererek, sosyal farkındalık projelerinin içinde yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

Yine aynı görüntüler! Küçük çocuk, saldırgan pitbullun dişlerinden zorla kurtarıldı
Yine aynı görüntüler! Küçük çocuk, saldırgan pitbullun dişlerinden zorla kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Hande Erçel İbrahim Selim Ece Çeşmioğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Costa Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes Mustafa Reşit Akçay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KO-MEK Vefası çocukları sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 08:48:59. #1.14#

title