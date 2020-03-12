''KO-MEK ürünlerinin satışı için e-ticaretin alt yapısı hazır'' KO-MEK'in Aile Temalı İlçe Sergileri, Karpete'den başladı. İlk sergi açılışında Başkan Büyükakın'dan KO-MEK ürünlerinin satışını sağlayacak e-ticaret sistemi için müjde geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, (KO-MEK) 2019-2020 Eğitim – Öğretim dönemi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan ilçe sergileri başladı. Bu yıl "Aile" teması ile yola çıkan ilçe sergilerinin ilki Kartepe'de gerçekleştirildi. Kartepe'de bulunan KO-MEK Kurs Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerlerin eserleri vatandaşların beğenisini topladı. İlk İlçe Sergisi açılısında kursiyerleri yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK kursiyerlerinin eğitimini aldıkları branşlarda ürettikleri eserlerini internet ortamında satabilmeleri ve böylece ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri e-ticaret sisteminin altı yapısının hazır olduğunu söyledi.

BAŞKAN KURSİYERLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki Kartepe İlçe Sergisi açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Milli Eğitim İlçe Müdürü Ferhat Dilek, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Kartepe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, kursiyerler, usta öğreticiler, KO-MEK yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLAHİLER VE KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Sergi açılışı öncesinde KO-MEK Müzik Branşı usta öğreticileri sergi açılışına gelen konuklar için birbirinden güzel ilahiler ile kahramanlık türküleri seslendirdi. Sergi açılış töreni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın alana gelmesiyle başladı.

KO-MEK KURSİYERİNDEN E- TİCARET TEŞEKKÜRÜ

İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından açılışta ilk konuşmayı kursiyerler adına 52 yaşındaki Zülfidan Yalçınkaya yaptı. Ortaokul mezunu olduğunu söyleyen Zülfidan Hanım, KO-MEK kursları sayesinde ustalaştığını anlatarak, "Kendime güvenim geldi. Piyasaya satış yapmaya başladım. KO-MEK kursiyer teşhir merkezine ürünler yolladım ve bunlar satıldı. Bu yıl da KO-MEK'in satış projesine başvurumu yaptım. E- satış projesi hayata geçtiğinde ben ve benim gibi el emeği üretenler ev ekonomilerine katkı sunabilecek" dedi. Zülfidan Hanım, kendilerine bu fırsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Büyükakın'a teşekkür etti.

BAŞKAN KOCAMAN'DAN, BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Törende ikinci konuşmayı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaptı. Kartepe'de özellikle anneler için önemli hizmetler yaptıklarını anlatan Başkan Kocaman, bu çalışmaların öncülüğünü KO-MEK ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığını söyledi. Başkan Kocaman, "Bu çalışmaların, bu emeklerin başında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın var. Biz ne yapıyorsak onun desteği ve teşviği ile yapıyoruz. Bu emekleri bizden esirgemeyen Başkanım Doç. Dr. Büyükakın'a şükranlarımı sunuyorum. KO-MEK'i örnek alarak kendimiz de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

VARLIK SEBEBİMİZ MİLLETE HİZMET ETMEKTİR

Törende son konuşmayı ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptı. Konukları selamlayan Başkan Doç. Dr. Büyükakın, sözlerine, "Böylesine güzel bir topluluğa hitap etmek, sizleri mutlu görmek bizi mutlu ediyor" diyerek başladı."Bizlerin varlık sebebi, millete hizmet etmektir" diyen Başkan Büyükakın, "Millet olmasaydı, kentlerde bizlere ihtiyaç olmasaydı,belediyeler olmazdı. Biz varlık sebebimizi hiç unutmadan yolumuza devam ediyoruz" dedi. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, KO-MEK'in kentin halk üniversitesi olduğunu hatırlatarak, bu önemli eğitim kurumunu kuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

KO-MEK'İN GELDİĞİ NOKTA RAKAMLARLA ORTADA

Başkan Tahir Büyükakın, KO-MEK'in kurulduğu günden bu yana önemli bir yol kat ettiğini bunun da rakamlara yansıdığını ifade etti.KO-MEK'te 15 yıl içinde 662 bin 565 kursiyerin eğitim aldığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Bu, Kocaeli nüfusunun üçte birine denk geliyor.Daha değişik bir rakama dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu kursiyerlerin her 10 kişisinden 9'u bayan. Yani yüzde 91'i bayanlardan oluşuyor. Hikâyesi çok. Ben birçok hikâyeye şahit oldum. Burada yeniden hayata bağlanan, rehabilite olan insanlar var. KO-MEK bir bakıma halk üniversitesi. Bu kurslara devam eden kursiyerlerin yüzde 50'si gençlerden, yüzde 18'i de üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Yani inanılmaz bir aktivite gerçekleşiyor burada. Şuana kadar 341 farklı branşta kurslar açılmış. Kocaelililer, 30 tane farklı meslek dalında 201 farklı branşta eğitim alıyor" dedi.

E- TİCARETİN ALT YAPISI HAZIR

Öte yandan sergi açılışında KO-MEK ürünlerinin e-Pazar aracılığıyla satışını içeren çalışma vatandaşlara açıklandı. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK kursiyerlerinin eğitimini aldıkları branşlarda ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini internet ortamında satabilmeleri ve böylece ev ekonomilerine katkı sunabilecekleri e-ticaret sisteminin alt yapısının hazır olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra el emeği ürünlerin belirlenecek fiziki mekanlarda satışının yapılabilmesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Başkan, tüm bunların alt yapısında kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini satarak aile ekonomilerine katkı sunmalarını sağlamak olduğunu hatırlattı.

KO-MEK, BOHÇASI, HURMASI İLE AYNI ZAMANDA İYİLİK HAREKETİ

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında KO-MEK'in bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra gerçekleştirdiği ve bizi biz yapan sosyal projeleriyle aynı zamanda bir iyilik hareketi olduğunu söyledi. KO-MEK Bohçası ve KO-MEK Hurması Projelerine dikkat çeken Başkan Doç. Dr. Büyükakın, "Ben de özellikle ramazan ayında KO-MEK Hurması Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşuyor ve onların sofralarında iftar yapıyorum. Ancak hepimizin bu iyilik hareketine katılması gerekiyor. Toplumsal dayanışmaya çok ihtiyacımız var, herkesin birbirine destek olmasına çok ihtiyacımız var. Lütfen böyle yardıma muhtaç olan aileleri yalnız bırakmayın ve bizlere haber verin. Tüm KO-MEK kurslarımız organize olsun" dedi.

MEMLEKET MESELESİ OLARAK GÖRÜN

Bu konuda duyarlılığını sözlerine aktaran Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Sizlerden bunu bir memleket meselesi olarak görmenizi ve bu konuda adımlar atmanızı, gayret etmenizi bekliyorum. Her şeyi yapacağız buna rağmen sıkıntıda olanlar olabilir. Onlar için bu hayatı daha güzel hale getirmek için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Lütfen hep birlikte bir iyilik ağı oluşturalım ve bu kentin insanları bu ülkenin ve dünyanın insanları rahat ve huzurlu olsunlar. Bizim medeniyetimiz bunu yaptı. Gittiği coğrafyalara bunu götürdü. Balkanlarda 'Türk hasretle beklenendir' diye bir söz var. Çünkü gittiği yere adalet, kardeşlik, medeniyet götürmüştür. Küresel kapitalizmin petrol vampirleri petrolü almak için oradaki devletleri birbirine kırdırıyorlar. Bu bir dünya şuurudur. KO-MEK aynı zamanda bunların da merkezi olmalıdır. Bizim dünyaya da sorumluluğumuz var. Ezilen insanların yanında olmak zorundayız. KO-MEK kurslarımız ve ilçe belediyelerimiz de sizlerle olacak" şeklinde konuştu.

HAYATA RENGİNİ YANSIT

Başkan Doç. Dr. Büyükakın konuşmasında KO-MEK'in "Hayata rengini yansıt" sloganına dikkat çekti. Sosyal projelerle KO-MEK'e verilen değerin daha da anlamlı olacağını ifade eden Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kursiyerlere seslenerek, "Sosyal projelerle hayata etkinizi sunun. Bu ülkenin huzuruna, barışına, kardeşliğine Kocaeli'nin mutlu şehir olmasına,dünyanın daha güzel bir yer olmasına Kartepe'den başlayın" diye konuştu.

GÜÇLÜ KADINLARIN OLDUĞU YERDE ERKEKLER ADAM OLUR

Başkan Doç. Dr. Büyükakın konuşmasının sonunda hanımlara seslenerek,

"KO-MEK kursiyerlerinin yüzde 91'i hanım kardeşimizden oluşuyor. O nedenle hanım kardeşlerime sesleniyorum, Hanımlar bir şeyi değiştirmek istediklerinde onu değiştirirler, bunu biliyorum. Güçlü kadınların olduğu yerde erkekler adam oluyor. Zaten biz birlikte varız. Mevzu bir tamamlanma meselesi. Kadın- erkek bir arada uygun şekilde olması halinde güzel örnekler ortaya çıkıyor" dedi.

KURSİYERLERİ KUTLADI

Başkan Doç. Dr. Büyükakın konuşmasının sonunda ilçe sergisinde emeği geçen kursiyerleri kutlayarak onları yetiştiren usta öğreticileri ve KO-MEK yöneticilerine teşekkür etti. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, kısa süre sonra dünya evine girecek olan KO-MEK kursiyerine KO-MEK Bohçasını teslim etti. Ardından vatandaşların, kursiyerlerin ve protokol üyelerinin katılımıyla sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergi alanını gezen Başkan Doç. Dr. Büyükakın eserleri inceleyerek, burada da kursiyerleri başarıları ve emeklerinden dolayı kutladı.

SERGİLER DEVAM EDİYOR

KO-MEK İlçe Sergileri, gelecek hafta da tüm hızıyla devam edecek. Gelecek hafta içinde iki sergi açılışı yapılacak. 17 Mart Salı günü Başiskele ve 19 Mart Perşembe günü ise Dilovası İlçe Sergilerinin açılışı yapılacak.

Kaynak: Bültenler