KO-MEK'ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi
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KO-MEK'ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi

KO-MEK'ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, sivil toplum örgütlerine online hijyen eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, sivil toplum örgütlerine online hijyen eğitimi veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra kentin önde gelen sivil toplum örgütlerine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Şimdiye kadar birçok sivil toplum örgütüne çeşitli konularda eğitim veren KO-MEK, bu kez Kocaeli Ticaret Odası'nın isteği doğrultusunda üyelerine online hijyen eğitimi verdi. KO-MEK'in online olarak verdiği hijyen eğitimine KOTO üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Verilen eğitimde pandemi döneminde kafe, restoran ve lokantalarda servis hizmeti yapan kurum çalışanlarına öncelik verildi. Servis çalışanlarına yönelik kişisel hijyen ve gıda hijyeni anlatıldı. - KOCAELİ

KO-MEK'ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi
KO-MEK'ten KOTO üyelerine hijyen eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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