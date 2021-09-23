KO-MEK'ten İSU personeline sıhhi tesisat eğitimi - Haberler
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KO-MEK'ten İSU personeline sıhhi tesisat eğitimi

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KO-MEK'ten İSU personeline sıhhi tesisat eğitimi

Verdiği meslek eğitim kursları ile kalifiye elaman yetiştirmeyi amaçlayan KO-MEK işin erbabı ustalar yetiştirmek için eğitimlerine devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) birbirinden önemli meslek branşlarıyla eğitimlerine yüz yüze devam ediyor. Birçok kurum ve kuruluşla ortaklaşa düzenlediği eğitimlerle kurum çalışanlarına eğitim veren KO-MEK bu kez İSU saha çalışanlarına sıhhi tesisat eğitimi verdi.

EN İYİSİ OLMAYA DEVAM

351 branşta toplamda 688 bin 334 kişiye meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK, yeni dönemde de hedef büyüterek devam ediyor. 351 farklı branşta eğitim veren KO-MEK eksiksiz alt yapısı ve deneyimli usta öğreticileriyle her branşta halk eğitiminin en iyisi olmaya devam ediyor.

MONTAJ EĞİTİMİ VERİLDİ

Sahada çalışan sayaç hareketleri ve montaj ekiplerinin daha bilinçli olması için eğitim veren KO-MEK'te ders öncesinde, ilk olarak iş güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Boru çapı hesaplaması, boru ek parçaları ve montaj kurallarının anlatıldığı eğitimlerde ayrıca su saatlerinin çetin kış günlerinde donmasına karşı alınacak önlemler de ele alındı.

SAYAÇ DONMALARINA ÖNLEM

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve düşen hava sıcaklığı ile birlikte açık ortamlarda bulunan su sayaçlarının donma tehlikesine karşı neler yapılması gerektiğinin anlatıldığı eğitimlerde, su sayaçlarının soğuğu geçirmeyecek şekilde talaş veya cam yünü destekli malzemeler ile sarılması gerektiği, alınan önlemlere rağmen su sayacı donmuş ise üzerine kesinlikle sıcak su dökülmemesi ve herhangi bir şekilde ısıtılmaması gerektiği vurgulandı.

İSU ÇALIŞANLARI EĞİTİMDEN MENMUN

Eğitimlerin oldukça verimli bir şekilde işlendiğini belirten İSU çalışanı İsmail Sarı, ''KO-MEK sayesinde bilmediğimiz çok şey öğrendik bu sayede saha da daha bilinçli olacağız'' dedi. Diğer İSU saha çalışanları Ali Sarıca ve İbrahim Aksu ise eğitimlerin çok iyi devam ettiğini ifade ederek, ''Su basınçları ve parçalar arasında yapılması gereken kaynak tiplerini öğrendik. Bize bu şansı veren KO-MEK'e ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz'' ifadesini kullandı.

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