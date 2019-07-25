KO-MEK'ten GTÜ'ye ilkyardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, ücretsiz halk eğitimlerinin yanı sıra kurumlardan gelen eğitim taleplerine cevap vermeyi sürdürüyor. KO-MEK geçtiğimiz hafta içinde Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) çalışanlarına ilkyardım eğitimi verdi. KO-MEK Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı usta öğreticisi tarafından verilen eğitimde hayat kurtaran ilkyardım ile ilgili olarak katılımcılara detaylı bilgi aktarıldı ve uygulamalı eğitim verildi.

İLKYARDIMIN ANLAMI ANLATILDI

Gebze Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde öncelikli olarak, ilkyardımın anlamı konusunda bilgi sunuldu. İlkyardımın herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş kişiye, olay yerinde ve sağlık personeli gelinceye kadar durumunun kötüleşmemesi amacıyla eldeki olanaklar ile ilaçsız müdahale olduğu kaydedildi.

YANLIŞ MÜDAHALE OLMAMASI İÇİN

Bu aşamada ilk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin altı hassasiyetle çizildi. Bu kapsamda acil tedavi ve ilk yardımın farkı üzerinde duruldu. Acil tedavinin işinin uzmanları tarafından yapılan her türlü ileri teknik ve ilaç kullanımı gerektirdiği belirtilen açıklamada, ilkyardımın ise; bu konuda eğitim almış herkesin, olayın olduğu yerde bulabildiği malzemeleri kullanarak yaptığı hayat kurtarıcı müdahale olduğu belirtildi.

CANSIZ MANKEN ÜZERİNDE KALP MASAJI GÖSTERİLDİ

İlgiyle izlenen eğitimde katılımcılara ayrıca, ilkyardımcı kimdir, ilkyardımın bağlı olduğu etik kurallar, ilkyardım temel uygulamaları ile ilkyardımcının müdahale sırasında yapması gerekenler yine detaylı bir şekilde anlatıldı. Öte yandan eğitimin son bölümünde KO-MEK usta öğreticisi tarafından cansız manken üzerinde ilkyardım uygulaması yapıldı. Uygulamada, verilen eğitim çerçevesinde cansız mankene kalp mesajı ve yaralarına müdahale yöntemleri gösterildi.

Kaynak: Bültenler