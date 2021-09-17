KO-MEK'te yüz yüze eğitimler başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) yeni eğitim dönemi 13 Eylül Pazartesi günü itibari ile başladı. Yeni eğitim döneminde dersler, korona virüse karşı alınan sıkı tedbirler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Uzun zamandır KO-MEK'ten uzak kalan vatandaşlar yeni dönemin başlamasıyla birlikte seçtikleri branşlarda eğitim alabilmek için kurs merkezlerine giderek eğitimlere başladı.

YENİ DÖNEMDE DAHA FAZLA SERTİFİKA

Eğitimler 12 ilçede ve 43 kurs merkezinde toplamda 351 branşta gerçekleştiriliyor. Toplamda 688 bin 334 kişiye eğitim veren KO-MEK'te yeni dönemde, yeni projelerle birlikte daha fazla kursiyere eğitim vererek sertifikalandırmak hedeflenmekte. Her yıl kursiyer sayısını artırarak devam eden KO-MEK eğitim kalitesini ve eğitim verilen ortamlarını da geliştirerek yoluna devam ediyor.

İSTİHDAM KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Meslek eğitim kurslarına oldukça yoğun katılımın olduğu KO-MEK'te istihdam odaklı kurslarla kursiyerler geleceğe daha iyi hazırlanıyor. "Ne iş olsa yaparım" anlayışıyla değil de "Bu işi en iyi ben yaparım" diyen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan KO-MEK kalifiye elamanlar yetiştirerek iş piyasasına sunuyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

13 Eylül Pazartesi itibari ile ilk kursiyerlerini almaya başlayan KO-MEK'te kursiyerler de oldukça mutlu. Serdar KO-MEK kurs merkezinde mefruşat kursuna gelen Gülseven Özbay ve Emine Oskad kursların açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Kızının çeyizini, KO-MEK'te öğrendikleri sayesinde tamamladığını belirten Emine Oskad, tüm vatandaşları KO-MEK'te eğitim almaya davet etti.

PANDEMİ KURALLARI AYNEN DEVAM

Yeni eğitim döneminde de pandemi kuralları tam olarak uygulanacak. Kursiyerlerin sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için gerekli tüm tedbirler alınacak. Bu kapsamda korona virüse karşı en önemli savunma yöntemleri olan Temizlik, Maske ve Mesafe kurallarına özen gösterilecek. Yeni düzenlemeye göre kursiyerlerin kurs merkezlerine girişinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması gerçekleştirilerek, ateş ölçümleri yapılacak. Maskesiz hiçbir kursiyer kurs merkezine kabul edilmeyecek. Maske kuralı ders sırasında da geçerli olacak. Kursiyerler ders boyunca maskelerini çıkarmayacak.

BAŞVURULAR KO-MEK. ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını her zaman olduğu gibi KO-MEK'in resmi internet sitesi olan www. komek. org adresi üzerinden yapabilecek.

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