KO-MEK'te F klavye eğitimleri devam ediyor

Günümüzde birçok kişinin yaygın olan Q klavyeyi rahatlıkla kullandığını düşünürsek F klavyeyi öğrenmek isteyen kişiler için birçok ücretli kurslar açılarak eğitimler veriliyor. Ücretli kursların yanı sıra rahat kullanıma ve yazılıma sahip F klavye kursları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları KO-MEK tarafından ücretsiz bir şekilde isteyen herkese verilmektedir.

3671 KİŞİYE F KLAVYE EĞİTİMİ

KO-MEK kurulumundan günümüze kadar verdiği 355 farklı branşın içinde F klavye kullanımı eğitimleri de vererek kursiyerlerini geleceğe hazırlıyor. Toplamda 718 bin 914 kursiyere eğitim veren KO-MEK, F klavye kullanımında 3671 kursiyere ücretsiz eğitim vererek bu alanda eğitim almak isteyen özellikle üniversite öğrencileri ve kamu kurumlarında çalışacaklara destek sunuyor.

KO-MEK İLE 10 PARMAKTA 10 MARİFET

F Klavyede sol el yüzde 49, sağ el yüzde 51 oranında kullanılacak şekilde harfler yerleştirilmiş. Yapılan simülasyonlara göre F klavyede yazı yazmak Q klavyedekinden yüzde 11 daha kısa sürüyor. İngilizce metinler F klavyede daha hızlı yazılıyor. Bu özellikleri nedeniyle F klavye, Türkçe metinleri yazarken hız, verimlilik, dikkat, zamanı iyi kullanma, az yorulma, el ve beyin uyumu gibi çeşitli yararlar sağlamaktadır.

ONLİNE BAŞVURU İÇİN

Siz de 12 ilçede 43 kurs merkezinde verilen eğitimlere katılmak için www.komek.org adresinden online kayıt yaptırarak istediğiniz branşta eğitim alabilirsini

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