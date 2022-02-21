KO-MEK'te bu güne kadar Arapça branşında alanların sayısı 17 bin 005 kişiye ulaştı

Günümüzde 60 ülkede konuşulan Arapça dünya genelinde en çok konuşulan 5. dil olup aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de kabul edilen 6 resmi dilden birisidir. 2017 yılında yapılan araştırmalara göre Arapça'yı 422 milyon kişi konuşmaktadır. Kariyer yapmak isteyen bir kişinin donanımı çok önemli. Türkiye'de son yıllarda iş başvurularında İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil de tercih edilmekte.

ARAPÇA BİLMEK MANEVİ HUZUR VERİYOR

Olayı sadece ticaret ve ikili ilişkiler olarak görmeyip Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve anlamıyla birlikte öğrenmek isteyen birçok kişi Arapça öğrenmek için çeşitli ücretli kurslara giderek eğitim alıyor. Arapça, aynı zamanda Hadis-i Şeriflerin ve ibadetin dilidir. Dolayısıyla yaptığımız ibadetlerin anlamını bilmek bizlere manevi mutluluk vermektedir.

115 BİN 895 KURSİYER DİL EĞİTİMİ ALDI

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, Korece, Japonca ve Arapça gibi birçok kullanımı yaygın dilde eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) bu alanda verdiği ücretsiz eğitimlerle Kocaeli'nde önemli bir eksiği dolduruyor. Özellikle öğrencilerin tercih ettiği ücretsiz dil kurslarında şimdiye kadar toplamda 115 bin 895 kursiyer eğitim alarak sertifika almaya hak kazandı. KO-MEK dil branşlarına yeni kayıtlarda online olarak www.komek.org adresinden devam etmektedir.

17 BİN 005 KURSİYER KO-MEK İLE ARAPÇA ÖĞRENDİ

Kimi kursiyerin Kuran-ı Kerim'i okumak ve anlamak için kimi kursiyerinde gelişen ticaret sektöründe kendine daha güçlü bir yer edinmek için eğitim aldığı Arapça branşında şimdiye kadar 17 bin 005 kişiye eğitim verildi. Aktif olarak 708 kursiyerin devam ettiği KO-MEK kurslarında eğitimler ücretsiz olarak devam etmektedir.

PEKİ, ŞARTLAR NE?

KO-MEK kurslarında Arapça kursuna yazılmak için hangi şartları taşımak gerekir. Öncelikle kursiyer okuma yazma bilmeli veya ilkokul mezunu olmalıdır. A2 (ikinci) seviyesi için; A1 (birinci) seviyesi belgesine sahip olmak veya eğitim merkezlerinde yapılacak, A1 Seviye yeterlilik sınavında başarılı olmalıdır.En son olarak da; kursiyer kendisi için en uygun kurs merkezine online olarak başvuru yapmalıdır.

KURS SONUNDA SERTİFİKA VERİLİYOR

Alanında usta eğitimciler eşliğinde verilen eğitimler sonucunda ölçme ve değerlendirme sınavları yapılarak yeterli puanı alan kursiyerlere sertifika veriliyor. Sertifika öğretim programı sürecinde kursiyerlerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.

Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan kursiyerlerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Kursiyerler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.

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