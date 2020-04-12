KO-MEK maske üretimini arttırdı
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KO-MEK maske üretimini arttırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, maske üretimini arttırdı.

12.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:01
KO-MEK maske üretimini arttırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, maske üretimini arttırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), kent genelinde korona virüse karşı kullanılmak üzere başlattığı maske üretimine tüm hızıyla devam ediyor. 100 bin adet maske ve 10 bin adet koruyucu ekipman dikimi hedefi ile yola çıkan KO-MEK, alınan son tedbir kararları çerçevesinde üretimini arttırdı. Bu kapsamda KO-MEK kurs merkezlerinde ve Gülen Yüzler Atölyesi'nde günlük 17 bin adet maske üretiliyor. Buna ek olarak 200 tulum sağlık çalışanlarının kullanımı için dikiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında, ücretli maske satışının yasaklandığını açıkladı. Tüm bunları göz önüne alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla maske üretim kapasitesini arttırdı.

Maske ve koruyucu ekipman dikimleri KO-MEK kurs merkezlerinde ve Gülen Yüzler Atölyelerinde tüm hızıyla devam ediyor. Maske ve koruyucu ekipmanların dikimi için KO-MEK usta öğreticileri ve Gülen Yüzler Atölyesi çalışanları adeta seferber oldu. Kapasitenin artmasıyla günlük 17 bin adet maske dikiliyor. Buna ek olarak sağlık personelinin kullanacağı koruyucu tulumların dikimi de sürüyor. Günlük 200 adet koruyucu tulum dikilerek vakit kaybetmeden sağlık personeline aktarılıyor.

Korona virüsle mücadelede hayati önem taşıyan maske ve koruyucu ekipman dikimi devam edecek. Maskeler sağlık personelinin yanı sıra vatandaşlara da ücretsiz olarak dağıtılıyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşım kullanılan ve bunun gibi kalabalık alanlarda, KO-MEK'te üretilen maskeleri ücretsiz olarak vatandaşa dağıtıyor. Virüsün etkisini kaybedene kadar maske takmak gerekliliği üzerinde duran hekimler, ayrıca yine sağlık personeli için dikilen koruyucu ekipmanlar için de KO-MEK'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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