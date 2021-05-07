KO-MEK kursiyerleri mukabele geleneğini yaşatıyor
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KO-MEK kursiyerleri mukabele geleneğini yaşatıyor

KO-MEK kursiyerleri mukabele geleneğini yaşatıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının kursiyerleri mukabele geleneğini sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) Kur'an-ı Kerim-iOkuma Kursiyerleri, Ramazan ayında, İslam'da önemli bir yeri olan ve 14 asırdır devam eden, mukabele geleneğini sürdürüyor. KO-MEK kursiyerleri pandemi dolayısıyla online olarak bağlı bulundukları kurs merkezlerinde görev yapan Usta Öğreticiler eşliğinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren mukabele okumaya başladı. Mukabele okumaları, Kur'an-ı Kerim-i Okuma usta öğreticileriyle birlikte gerçekleştiriliyor.

6 KURS MERKEZİNDE OKUNUYOR

Mukabele okumaları 6 kurs merkezinde devam ediyor. Kur'an-ı Kerimi Okuma kursiyerleri Ramazan ayının bitimine kadar online olarak okuyacak. Mukabele okumalarına 78 kursiyer katılıyor.

OKUMALAR ÇEVRİMİÇİ OLARAK YAPILIYOR

Mübarek Ramazan ayı vesilesiyle gönüller bir kez daha Kur'an halkalarıyla şenlenirken bu sene pandemi dolayısıyla, okumalar online olarak evlerden yapılıyor. Yüce kitabımızla haşır neşir olan gönüller mukabele geleneğiyle çevrimiçi de olsa bir araya gelip Hatmi Şerif okumanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyor. Okunan mukabelelerin duası mübarek Kadir gecesi günü camilerde yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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